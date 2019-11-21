с чего всё началось

Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.

Спорт день за днем

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Общество В Кремле состоялась церемония вручения наград Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.

Общество Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.

Гаджеты AMD готовит топовую мобильную видеокарту Компания AMD, похоже, намерена конкурировать с NVIDIA в сегменте не только настольных, но и мобильных видеокарт.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Происшествия Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.