Футбол
Интерфакс-СпортРоссийский футболист Садаев пропал в Турции
Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.
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Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet.РИА Новости03:43
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