с чего всё началось

Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.

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Происшествия Младенец умер в Томаринском районе Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Политика МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Происшествия В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Авто Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Космос Российский космонавт раскрыл реалии на МКС Российский космонавт Сергей Рязанский в интервью программе «Просто о сложном» раскрыл реалии происходящего на МКС.

Политика В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.