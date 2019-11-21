Футбол
Интерфакс-СпортРоссийский футболист Садаев пропал в Турции
Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.
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с чего всё началось
Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet.РИА Новости03:43
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