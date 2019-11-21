с чего всё началось

Российский нападающий Заур Садаев перестал выходить на связь с турецким футбольным клубом "Анкарагюджю", цвета которого он защищает.

Спорт день за днем

Общество Глава Минздрава уволила директора Центра наркологии имени Сербского Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новые правила медосмотра российских водителей.

Общество Кирилл Терешин показал руки после операции Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.

Происшествия Генерала связали с вымогателями ФСБ и СКР провели обыски в управлении МВД Тюменской области Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в управлении МВД по Тюменской области, а также в квартире бывшего начальника УМВД Юрия Алтынова, ушедшего в отставку 4 ноября.

Спорт Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Политика Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17 Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.

Политика Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Общество Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.

Здоровье Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.