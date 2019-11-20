с чего всё началось

Заур Садаев не выходит на связь с клубом. Что произошло Нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев пропал без вести в Турции, сообщают местные СМИ. 30-летний форвард покинул команду на время перерыва на игры сборных, но не вернулся после него.

Экономика ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.

Политика ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.

Космос Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).

Общество Финансирование российского аналога «Википедии» составит 2 млрд рублей В приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. говорится, что в ближайшие три года правительство направит почти 1,7 млрд руб. на создание энциклопедии.

Гаджеты Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Политика Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.

Теннис Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.

Происшествия В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.

Общество Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики.

Общество Путин поддержал проект строительства моста через Лену Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, сообщает «Коммерсант».

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Общество Apple подала в суд на российский патент о функции экстренных вызовов Американская компании Apple подала в суд по интеллектуальным правам на Федеральную службу по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на "мобильный телефон с экстренной связью".