Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоссийский футболист пропал в Турции

Заур Садаев не выходит на связь с клубом. Что произошло Нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев пропал без вести в Турции, сообщают местные СМИ. 30-летний форвард покинул команду на время перерыва на игры сборных, но не вернулся после него.
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Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet
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