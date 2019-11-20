Футбол
Спорт-ЭкспрессРоссийский футболист пропал в Турции
Заур Садаев не выходит на связь с клубом. Что произошло Нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев пропал без вести в Турции, сообщают местные СМИ. 30-летний форвард покинул команду на время перерыва на игры сборных, но не вернулся после него.
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Российский футболист Заур Садаев, который летом подписал контракт с турецким "Анкарагюджю", уже более недели не выходит на связь со своим клубом, сообщает Milliyet.РИА Новости03:43
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