с чего всё началось

Российский футболист Заур Садаев, который на клубном уровне выступает за «Анкарагюджю» пропал в Турции. По словам наставника клуба Мустафы Каплан игрок не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи национальных сборных.

Общество Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.

Армия и оружие Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.

Экономика Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

Политика Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Происшествия На Сахалине легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд На севере Сахалина произошло ДТП на железнодорожном переезде: легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Футбол «Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".

Происшествия Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.