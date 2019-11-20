Футбол
Газета.RuВ Турции пропал российский футболист
Главный тренер турецкого "Анкарагюджю" Мустафа Каплан заявил о пропаже российского футболиста команды Заура Садаева, передает Milliyet.com. По словам наставника турецкого клуба, игрок не выходит на связь после того, как покинул расположение "Анкарагюджю" во время перерыва на матчи сборных.
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