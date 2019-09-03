Футбол

ТАССТАССРоссийский футбольный союз готовит реформу судейства

Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Об этом журналистам во вторник заявил президент РФС Александр Дюков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дюков рассказал о реформе судейства от РФС

Нева Спорт16:08

Российский футбольный союз готовит реформу судейства

ТАСС14:55

РФС готовит реформу судейства

Российская газета15:58

Глава РФС анонсировал реформу судейства

Известия15:29

Президент РФС признал вину Егорова в низком уровне судейства РПЛ

ProstoProSport15:11

Президент РФС остался недоволен качеством судейства в первых турах РПЛ

Sport24.ru14:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Замана 03:55
Финансы

Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Политика

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика

Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня 07:26
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема

Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.
ТАСС 17:02
Футбол

Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:58
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Общество

Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе

"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» после развода собрался на передачу к Гузеевой

По словам артиста, продюсеры тележурналиста Андрея Малахова разбудили его рано утром и пригласили на его передачу обсудить развод с женой.
Народные новости 16:49
Футбол

Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым дуэтом»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке. Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх».
Спорт-Экспресс 15:50
Происшествия

СК возбудил дело по факту гибели 12-летней россиянки в Турции

Известия 16:39
Политика

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Наука

Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Политика

СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Происшествия

Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Известия 16:15
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Общество

Чего ждать от Недели моды в Нью-Йорке

Газета.Ru 16:40
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Авто

Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях

Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского

«В 19:30 боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых миномётов, автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное