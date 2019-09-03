Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Об этом журналистам во вторник заявил президент РФС Александр Дюков.

Финансы Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.

Политика Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Политика Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.

Теннис Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.

Футбол Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.

Политика Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.

Общество Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе "Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» после развода собрался на передачу к Гузеевой По словам артиста, продюсеры тележурналиста Андрея Малахова разбудили его рано утром и пригласили на его передачу обсудить развод с женой.

Футбол Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым дуэтом» Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке. Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх».

Политика Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Наука Внезапно вода сама может производить перекись водорода Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика США ввели санкции против иранского космического агентства Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.

Армия и оружие ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Армия и оружие Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.