Футбол
ТАССРоссийский футбольный союз готовит реформу судейства
Российский футбольный союз (РФС) работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований. Об этом журналистам во вторник заявил президент РФС Александр Дюков.
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Финансы
Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня 07:26
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема
Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, кто сумел выйти в полуфинал турнира Большого шлема, тогда до полуфинала Открытого чемпионата США дошел Михаил Южный.
ТАСС 17:02
Футбол
Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:58
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» после развода собрался на передачу к Гузеевой
По словам артиста, продюсеры тележурналиста Андрея Малахова разбудили его рано утром и пригласили на его передачу обсудить развод с женой.
Народные новости 16:49
Футбол
Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым дуэтом»
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке. Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх».
Спорт-Экспресс 15:50
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Наука
Внезапно вода сама может производить перекись водорода
Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Политика
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
RT на русском 16:23
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Общество
Чего ждать от Недели моды в Нью-Йорке
Газета.Ru 16:40
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского
«В 19:30 боевики из 35-й бригады морской пехоты открыли огонь по окраинам Докучаевска из 82-миллиметровых миномётов, автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, выпустив пять мин и 20 гранат», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 16:08