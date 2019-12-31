Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Булгаргаз». Введение нового газопровода в эксплуатацию позволит Болгарии сберечь около 41 млн евро (81 млн левов).

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Общество Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.

Здоровье В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.

Кино В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука 1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».

Наука Мучные черви едят пластмассу безопасно Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.

Общество В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».

Политика Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.

Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Космос Для полётов в космос придётся впадать в спячку Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.