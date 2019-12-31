Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссийский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Булгаргаз». Введение нового газопровода в эксплуатацию позволит Болгарии сберечь около 41 млн евро (81 млн левов).
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Коммерсантъ вчера в 22:33
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Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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REGNUM 31.12.19 в 20:06
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Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
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Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

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В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации

Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
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Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе

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