Энергетика
Политическая ЭкспертизаРоссийский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Булгаргаз». Введение нового газопровода в эксплуатацию позволит Болгарии сберечь около 41 млн евро (81 млн левов).
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Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Недвижимость
Вступил в силу закон о расчете налога на недвижимость по кадастру
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новых нормах расчета ставки налога на имущества, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Здоровье
В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации
Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Политика
Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
Российским водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО
С 2 января 2020 года автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, можно не возить с собой распечатанную копию документа, пишет Эхо Москвы.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.