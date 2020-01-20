«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.

с чего всё началось

Российские поставщики удержали лидерство по поставкам природного газа в Европу в 2019 году. По подсчетам «Коммерсанта», доля «Газпрома» и «Новатэка» в европейском импорте могла превысить 47%. За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.

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