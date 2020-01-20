Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Российские поставщики удержали лидерство по поставкам природного газа в Европу в 2019 году. По подсчетам «Коммерсанта», доля «Газпрома» и «Новатэка» в европейском импорте могла превысить 47%. За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.
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с чего всё началось

Не смыкая газ

«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.
Коммерсантъвчера в 17:15

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США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

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РБК00:15

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

Телеканал 360°вчера в 20:44

Не смыкая газ

Коммерсантъвчера в 17:15
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Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
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Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Эрдоган назвал число бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии

Ранее, в декабре 2019 года, Эрдоган заявлял, что в Ливии действуют около 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнера», еще 5 тыс. солдат из Судана, также есть солдаты из Чада и Нигера.
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Глава Alphabet рассказал о возможных угрозах искусственного интеллекта

Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи предупредил об угрозах со стороны искусственного интеллекта (AI) и призвал к его регулированию.
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Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

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Известия 09:07
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Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке

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СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

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Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

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Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Российская газета 05:39
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