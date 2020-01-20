Энергетика
Телеканал 360°Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС
Российские поставщики удержали лидерство по поставкам природного газа в Европу в 2019 году. По подсчетам «Коммерсанта», доля «Газпрома» и «Новатэка» в европейском импорте могла превысить 47%. За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
«Газпром» и НОВАТЭК обеспечили почти половину импорта ЕС Российский газ в 2019 году смог укрепить свои позиции в Европе, несмотря на резко обострившуюся внутреннюю и внешнюю конкуренцию.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Общество
Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит
Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Путин: ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Ozon уволит большинство курьеров
Оптимизацию проведут постепенно. К концу года на новую модель доставки товаров планирует перейти онлайн-ритейлер Ozon.
Армия и оружие
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии
Ранее, в декабре 2019 года, Эрдоган заявлял, что в Ливии действуют около 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнера», еще 5 тыс. солдат из Судана, также есть солдаты из Чада и Нигера.
Кино
Netflix покажет лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки
Технологии
Глава Alphabet рассказал о возможных угрозах искусственного интеллекта
Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи предупредил об угрозах со стороны искусственного интеллекта (AI) и призвал к его регулированию.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник, 20 января, встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Наука
Российские физики впервые надолго заперли свет в наноловушке
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
Кино
В Магадане проходит кастинг для съемок фильма о Вяльбе
Кастинг детей для съемок фильма о лыжнице Елене Вяльбе, которая начинала свою карьеру на Колыме, проходит в Магадане.
Происшествия
В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»
В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.