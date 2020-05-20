Энергетика
Газета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным
По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
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Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году
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Компания Volkswagen назвала цены и комплектации на новый лифтбек Volkswagen Polo для РФ.
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Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
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В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
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Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
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«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
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«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала» на два года
По данным источника, «Милан» хочет арендовать футболиста на два года с дальнейшим правом выкупа.
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На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
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В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Изначально с диагнозом коронавирус была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру».
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