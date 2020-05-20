Энергетика
Газета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным
По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить689
Подробнее о событии
Показать все источники
ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Serviceвчера в 04:59
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS 13.5 для iPhone и iPad
Стала доступна обновленная версия операционной системы iOS 13.5 для смартфонов Apple.
iReactor 03:24
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Подписчики оценили очень высоко физическую форму певицы, которая во многих интервью сообщает, что не ограничивает себя в еде.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Хоккей
«Отхватил, конечно, женщину». Панарин заставил подругу мыть машину
Спорт-Экспресс 04:00
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 18 мая в 06:48
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Экономика
Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году Регион может недосчитаться как минимум 13 млрд рублей Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок.
АМИТЕЛ 04:25
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Во Владимирской области 2043 человека заболели коронавирусом
По данным на утро 21 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2043 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:39
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Чиновник уточнил, что 15 июня аэропорт Афин начнёт принимать международные рейсы, а 1 июля откроются аэровокзалы других городов, включая островные курорты.
News.ru вчера в 14:54
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:46
Общество
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения иностранного гражданина на медсестер в обсерваторе Детской республиканской клинической больницы в Бурятии.
Газета.Ru 03:52
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54