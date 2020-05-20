Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным

По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
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Турцию перестал интересовать российский газ

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Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Общество

Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска

Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
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В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru вчера в 17:10
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
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В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд

РИА Новости вчера в 19:25
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Происшествия

Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда

Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
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Общество

В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом

Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
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Общество

Пашинян назвал «сверхэффективное» средство против коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственное «сверхэффективное», по его мнению, средство борьбы с пандемией коронавируса.
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
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В Тульской области выявлено еще 89 случаев коронавируса

По данным регионального оперштаба на 21 мая, в Тульской области зафиксировано еще 89 случаев заболевания коронавирусом.
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Общество

В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных

Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков

Российская газета 02:32
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«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
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Общество

Москвичей ждет самый холодный день мая

Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
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Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке

Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
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Общество

Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
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Политика

Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса

Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
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В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
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Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи

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Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
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