Энергетика
Газета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным
По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить684
Подробнее о событии
Показать все источники
ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Serviceвчера в 04:59
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Авто
Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным
Итальянская студия и японская марка представили серийную версию суперкара со стартовой ценой 990 тысяч евро (около 78 миллионов рублей) — новинка завершает динамические испытания на полигоне имени Тацио Нуволари.
Motor вчера в 06:14
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска
Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия
Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда
Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан.
Вести.Ru 02:20
Общество
В Крыму за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Крыму, общее число заболевших достигло 314 человек, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Общество
Пашинян назвал «сверхэффективное» средство против коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственное «сверхэффективное», по его мнению, средство борьбы с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:56
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Общество
В Тульской области выявлено еще 89 случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба на 21 мая, в Тульской области зафиксировано еще 89 случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:42
Общество
В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных
Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 03:37
Происшествия
В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков
Российская газета 02:32
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Футбол
«Арсенал» и «Атлетико» могут обменяться футболистами
Лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико» обсуждают обмен футболистами, который может быть оформлен в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 02:11
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Гаджеты
В России вырос спрос на более доступные смартфоны
Эксперты "Яндекс.Маркета" со ссылкой на свежую статистику покупательского спроса на основе переходов на предложения интернет-магазинов сообщают, что в период с 1 февраля по 30 апреля интерес покупателей на смартфоны сильно менялся.
ПРАЙМ 03:18
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43