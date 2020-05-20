Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным

По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать299

Подробнее о событии

Турцию перестал интересовать российский газ

News.ru10:39

Турция в семь раз сократила поставки российского газа

VSE42.RU07:57

«Российский газ оказался не нужен Турции»

Рамблер04:38

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

Российская газета06:17

ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте

Rambler News Service04:59

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Газета.Ru06:29

Турции оказался не нужен российский газ

Lenta.ru04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:35, Ашберн

Комментарии

Общество

В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
16
Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
291
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
28
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
110
Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
276
Общество

Греция c 15 июня откроет туристический сезон

Мицотакис уточнил, что прибывающие в Грецию туристы должны будут сдавать тесты на коронавирус, а также соблюдать действующие в стране меры по защите здоровья граждан.
REGNUM 11:45
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,6K
Политика

Путин поручил следить за эпидситуацией в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.
RT на русском 11:54
15
Футбол

Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Sports.ru 11:25
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 08:22
4
Политика

YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ

Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front.
RT на русском 11:28
Спорт

Экс-врач «Спартака» Вартапетов: «В 70–80-е годы коронавирус прошел бы незамеченным»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал грядущее возобновление РПЛ, а также оценил опасность коронавируса для людей.
Sport24.ru 09:39
Политика

Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
8
Армия и оружие

ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
1K
Хоккей

В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
72
Авто

Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь

В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru вчера в 01:53
76
Наука

Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук

Evo-rus.com 02:42
5
Политика

Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
РИА Новости 07:40
Здоровье

24 новых случая коронавируса выявили в Люберцах за сутки

В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили 24 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1 245 случаев Covid-19, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
РИАМО в Люберцах 12:20
1,2K
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,6K
Политика

Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем

Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
91
Общество

Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей

Компания 11:49
1
Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле

Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.
News.ru 07:00
203
Общество

Употребление мяса диких животных в пищу запретили в Ухане

Власти китайского города Уханя запретили охоту и потребление в пищу диких животных. Соответствующее распоряжение дало правительство города.
Вечерняя Москва 11:22
Происшествия

В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
6
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
1
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
21
Кино

Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Съемки нового сериала по роману мастера ужасов Стивена Кинга активно продолжаются. Инсайдеры показали первые кадры.
iReactor 11:14
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное