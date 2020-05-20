Энергетика
ГородовойТурция отказывается от российского газа
СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. Поставки «Газпрома» в Турцию за тот же период упали на 35 процентов.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Service04:59
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Комментарии
Здоровье
Путин нашел виноватых в плохой организации выплат медикам
Президент объяснил, что в регионы поступило на дополнительные выплаты 50 млрд рублей. Однако эти деньги дошли не до всех медиков.
Инвест-Форсайт 04:24
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", в офисе генерального прокурора Украины начато расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Инфорос 03:45
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала редкие фото с новорожденной дочерью
Подписчики смогли посмотреть на Машу, когда она еще была совсем младенцем. На снимках ей всего несколько минут от роду.
Слово и Дело вчера в 09:13
Армия и оружие
ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения положения в Донбассе
Глава Донецкой народной республики поручил повысить боевую готовность подразделений из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Ореанда-Новости 04:53
Происшествия
В Саратове семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой
Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.
REGNUM 11:41
Общество
Санврачи не нашли причин для закрытия алкомаркетов в Екатеринбурге
Причин для закрытия сети алкомаркетов «Красное и белое» в Екатеринбурге нет, среди сотрудников магазинов сети не выявлено случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 20 мая корреспонденту ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 05:09
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами
Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
Профиль 09:55
Авто
Harley-Davidson возобновит работу и сократит выпуск мотоциклов
Крупнейший производитель мотоциклов в США Harley-Davidson на этой неделе частично возобновит работу заводов и ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.
Интерфакс 10:13
Общество
В Думе предложили изменить ТК в пользу работающих на «удалёнке»
Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают внести в трудовое законодательство ряд изменений, направленных на защиту интересов дистанционных работников.
News.ru 09:49
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Игры
«Делает монстром не облик»: польскому ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось пять лет
3DNews вчера в 07:40
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Здоровье
В Краснодаре могут продлить карантин
Краснодар, 20 мая 2020, 18:16 — REGNUM Жёсткий режим карантина в Краснодаре может сохраниться и после 23 мая — в случае, если вырастет уровень заражения коронавирусом.
REGNUM 11:16
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Авто
Volkswagen отзывает более тысячи кроссоверов Touareg в России
Российское представительство компании Volkswagen объявило о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов Volkswagen Touareg, сошедших с конвейера в 2019 году.
Новые автомобили 11:19
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
В Пермском крае режим самоизоляции продлили до 8 июня
По итогам заседания принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
ВЕТТА 03:43
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения саммита "Большой семерки" в резиденции Кэмп-Дэвид, видит это знаком "восстановления" от пандемии.
РИА Новости 11:22
Общество
В США ученую уволили за отказ занижать данные по коронавирусу
В американской Флориде уволили чиновницу и ученую Ребекку Джонс, создавшую в штате систему мониторинга ситуации с коронавирусом, за то, что она отказалась занизить полученные данные ради снятия ограничений, сообщило местное издание Florida Today со ссылкой на письмо ученого своим коллегам.
Взгляд.ру 10:56