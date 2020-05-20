Энергетика
Газета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным
По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
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ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте
Rambler News Serviceвчера в 04:59
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США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.
BFM.ru 01:42
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
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С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
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Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
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Обнародованы советские документы о Третьем рейхе
Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30
Общество
Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать
В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
Авто
Доходы российских автокомпаний в апреле рухнули более чем в 2,5 раза
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Газета.Ru 06:29
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Forbes перечислил богатейших российских наследников
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
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Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Общество
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Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
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Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Экономика
Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%
Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 03:00
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
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СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
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В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
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