Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссийский газ в Турции перестал быть востребованным

По сравнению же с показателями 2018 года, поставки упали в 14 раз. Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что заинтересованность в сырье из России снизилась еще в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать565

Подробнее о событии

ФТС зафиксировала снижение экспортной цены на российский газ в январе-марте

Rambler News Serviceвчера в 04:59

Турция в семь раз сократила поставки российского газа

VSE42.RUвчера в 07:57

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Газета.Ruвчера в 06:29

Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз

Российская газетавчера в 06:17

Турцию перестал интересовать российский газ

News.ruвчера в 10:39

«Российский газ оказался не нужен Турции»

Рамблервчера в 04:38

Турции оказался не нужен российский газ

Lenta.ruвчера в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Дни24 19 мая в 08:05
253
Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
2
Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия вчера в 11:05
1K
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Происшествия

Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Российская газета 05:38
55
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
13
Политика

Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
196
Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
66
Политика

США заблокировали в Совбезе ООН заявление России по Венесуэле

США заблокировали в Совете Безопасности ООН внесенное Россией заявление с осуждением вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.
BFM.ru 01:42
331
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
63
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
8
Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
3
Общество

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
45
Политика

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30
Общество

Людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу могут начать изолировать

В решениях работающего при департаменте здравоохранения Москвы Клинического комитета по борьбе с коронавирусом содержатся рекомендации по изоляции людей с выявленным в процессе тестирования иммунитетом к COVID-19.
Газета.Ru 06:44
369
Общество

Правительство РФ направит в помощь автопрому 25 млрд рублей

REGNUM 06:08
2
Авто

Доходы российских автокомпаний в апреле рухнули более чем в 2,5 раза

За 4 месяца этого года автокомпании выручили 648,45 млрд рублей, что на 1,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Газета.Ru 06:29
Общество

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
324
Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Газета.Ru 03:58
64
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
25
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Общество

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
2
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
23
Шоу-бизнес

Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
3
Экономика

Сбербанк за 8 часов принял годовой лимит заявок на сельскую ипотеку 3%

Сбербанк за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом РФ, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 03:00
10
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
616
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
289
Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
6
Общество

В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»

Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное