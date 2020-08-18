В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

Екатеринбург Онлайн 5 22

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России. Взрыв в 15 км от города Дейр-эз-Зора.