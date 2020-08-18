В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России. Взрыв в 15 км от города Дейр-эз-Зора.В источнике
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Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
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