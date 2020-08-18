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Независимая газета
Независимая газета

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России. Взрыв в 15 км от города Дейр-эз-Зора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Минобороны сообщило о гибели российского генерал-майора в Сирии

Эхо Москвы23:03
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
Коммерсантъ

В Сирии погиб российский генерал

Коммерсантъвчера в 11:19
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47

Владимир Путин утвердил список кандидатов на выборах губернатора ХМАО

Владимир Путин утвердил список кандидатов на выборах губернатора ХМАО Президент РФ Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского округа (ХМАО — Югра) итоговый список кандидатов на пост главы региона.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 13:38
21

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
82

Глава района в Перу направил запрос на получение российской вакцины

Глава района Пакасмайо Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине "Спутник V", информирует портал Exitosa Noticias.
Российская газета23:01