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Известия

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор при подрыве автоколонны самодельным взрывным устройством. Еще двое военных РФ пострадали, сообщили в Минобороны 18 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российский генерал-майор погиб в Сирии

Эхо Москвывчера в 15:02
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 18 августа

Интерфаксвчера в 13:25
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новостивчера в 09:47
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды.
9111.ruвчера в 14:04
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