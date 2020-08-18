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Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор при подрыве автоколонны самодельным взрывным устройством. Еще двое военных РФ пострадали, сообщили в Минобороны 18 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
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RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
Эхо Москвы

Российский генерал-майор погиб в Сирии

Эхо Москвывчера в 15:02
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 18 августа

Интерфаксвчера в 13:25
Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:34
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА Новости, что не понимает критериев формирования и задач созданного белорусской оппозицией Координационного совета, добавив, что его туда не звали.
РИА Новости19:36

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Россия выступает против обсуждения ситуации в Белоруссии в СБ ООН

Напомним, ранее США и Эстония запросили обсуждения в СБ ООН ситуации в Белоруссии, где уже вторую неделю продолжаются акции протеста несогласных с официальными результатами президентских выборов.
REGNUMвчера в 14:54
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