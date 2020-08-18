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Известия

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор при подрыве автоколонны самодельным взрывным устройством. Еще двое военных РФ пострадали, сообщили в Минобороны 18 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
Подробнее о событии
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49
Интерфакс

Что произошло за день: вторник, 18 августа

Интерфаксвчера в 13:25
Эхо Москвы

Минобороны сообщило о гибели российского генерал-майора в Сирии

Эхо Москвы23:03
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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