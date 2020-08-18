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Независимая газета
Независимая газета

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России. Взрыв в 15 км от города Дейр-эз-Зора.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
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Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
Эхо Москвы

Российский генерал-майор погиб в Сирии

Эхо Москвывчера в 15:02
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
Коммерсантъ

В Сирии погиб российский генерал

Коммерсантъвчера в 11:19
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса
Российская газетавчера в 10:10

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
Интерфаксвчера в 14:46
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Наиболее заразный штамм коронавируса оказался менее смертельным

Ученые Национального университета Сингапура заявили, что вариант вируса SARS-CoV-2 под наименованием D614G, что вызывает коронавирус, является более заразным, но менее смертоносным.
Общественная служба новостейвчера в 14:31

Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса должна распределяться равномерно между странами и призвал избежать национализма в этом вопросе.
Газета.Ru17:59
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 09:22
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