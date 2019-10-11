Спорт
РидусРоссийский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный. Серебряную медаль завоевал россиянин Артур Далалоян.
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Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ
Чемпионатвчера в 17:26
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
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Правительство одобрило законопроект, который призван сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о получении российского гражданства в упрощённом порядке.
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Трамп выдвинул нового посла США в России
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Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
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