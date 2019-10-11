На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный. Серебряную медаль завоевал россиянин Артур Далалоян.

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

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