Спорт

РидусРидусРоссийский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный. Серебряную медаль завоевал россиянин Артур Далалоян.
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Абсолютным чемпионом мира стал ростовчанин Никита Нагорный

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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
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В США нашли рыбу, способную выжить без воды

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США и Китай могут приостановить торговую войну

Стороны достигли частичного торгового соглашения.
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Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
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Россиянина осудили на 26 лет за убийство родителей в Лондоне

Суд Лондона приговорил россиянина Сергея Кудрявцева к 26 годам лишения свободы за убийство родителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
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Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

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Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
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В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
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Трамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК вчера в 12:53
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В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
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Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Прекращен выпуск процессоров Core i7 от Intel

Компания отметила, что заказы на эти процессоры можно будет продолжать до 24 апреля следующего года.
Goroday.ru вчера в 15:25
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