Российский спортсмен Никита Нагорный завоевал титул чемпиона мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Второе место получил россиянин Артур Далалоян. Третье место занял украинский гимнаст Олег Верняев.

Российский гимнаст Нагорный выиграл золото на чемпионате мира

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