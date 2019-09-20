Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

с чего всё началось

Алиханов посоветовал генералу читать исторические книги и «помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт». Ранее в пятницу Джеффри Харриган сообщил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

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