Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Алиханов посоветовал генералу читать исторические книги и «помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт». Ранее в пятницу Джеффри Харриган сообщил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.
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с чего всё началось
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.РБК02:43
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