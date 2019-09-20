Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Алиханов посоветовал генералу читать исторические книги и «помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт». Ранее в пятницу Джеффри Харриган сообщил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.
РБК02:43

Подробнее о событии

Алиханов отреагировал на слова генерала США по плану прорыва ПВО

РЕН ТВ03:56

«Плохо учили историю»: В Калининграде оценили планы США по атаке на РФ

Комсомольская правда03:04

Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала

URA.Ru03:43

«Читайте книжки о России»: Калининградский губернатор высмеял генерала США, объявившего о планах удара

Царьград03:13

Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Lenta.ru03:07

Калининградский губернатор ответил генералу США на план удара по РФ

Московский Комсомолец03:50

Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО

РБК02:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
Армия и оружие

Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму

Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

В России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия

Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном

В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

В России начались продажи нового iPhone

Ведомости 03:23
Политика

Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия

Украинскому депутату пробили голову кирпичом

В Киеве злоумышленник ударил кирпичом по голове депутата Киевсовета.
Lenta.ru 03:01
Религия

Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы

Фома вчера в 17:20
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Общество

Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости вчера в 05:33
Политика

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия

Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Происшествия

В Одессе более 50 детей отравились в школьной столовой

В Одессе 53 школьника отравились после употребления пищи в столовой. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБК 03:16
Кино

В сети появился второй трейлер фильма «Робо» Сарика Андреасяна

Афиша Daily вчера в 09:47
Общество

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.
Интерфакс 00:02
Экономика

Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%

По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Здоровье

Кровь американки стала синей из-за зубного обезболивающего

25-летняя американка приняла лекарство от зубной боли, после чего ее кровь стала темно-синего цвета.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском вчера в 05:49
Происшествия

В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман

Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Происшествия

На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Происшествия

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Футбол

Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» – удар по имиджу российского футбола

Поражения московского клуба ЦСКА и команды «Краснодар» в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы ударили по имиджу российского футбола.
REGNUM 02:25
Происшествия

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. С 6 октября 2016 года по 28 сентября 2017 года временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное