Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разогнал посетителей в торговом центре и раскритиковал персонал за работу во время режима всеобщей изоляции. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 апреля. Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл» в Новокузнецке.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Сергей Цивилев призвал магазины не задерживать покупателей у полок

Комсомольская правда - Кемерово06:34

Сергей Цивилёв опубликовал видео проверок открытого ТРЦ в Новокузнецке

Газета Кемерова05:55

Глава Кузбасса лично приостановил работу одного из кузбасских ТЦ

Московский комсомолец Кузбасс03:14

Что происходит с ТРЦ после распоряжения об их закрытии

ВашГород.ру05:07

Губернатор разогнал посетителей в новокузнецком торговом центре

Сибдепо02:57

Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей торгового центра

РИА Новости04:36

С. Цивилёв разогнал посетителей и продавцов ТРЦ «Сити Молл»

КузПресс01:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Автоновости дня вчера в 03:57
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 06:57
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

На въездах в Самару начали собираться пробки

Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Волга Ньюс 04:54
Единоборства

Емельяненко показал скоростное упражнение для ударов руками

Спортсмен показал скоростную тренировку ударов руками. «Вот такая у меня скорость рук!» — подписал видео Емельяненко.
Спорт-Экспресс вчера в 12:59
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Городовой 06:57
Армия и оружие

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по территории Сирии

ANNA-News 03:09
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
Живая Кубань 05:03
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Заксобрания обсудят объемы финансовых взысканий с граждан В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного губернатором Евгением Куйвашевым.
Правда УрФО 06:26
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

Норвежская энергокомпания Equinor уже к началу мая выйдет на планку добычи в 470 тыс. баррелей в сутки в рамках первой стадии эксплуатации крупнейшего месторождения шельфа Норвегии Johan Sverdrup.
ТАСС 30 марта в 20:42
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Автоновости дня 01:20
Общество

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока

Власти Белоруссии запретили вывоз гречки и чеснока из страны на продажу из-за пандемии коронавируса.
Политика Сегодня 06:18
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Музыка

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv 05:47
Футбол

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в карьере

Полузащитник французского «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, каких тренеров считает лучшими в своей карьере.
Евро-футбол.ру 06:11
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях.
РБК 05:18
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Lenta.ru 02:46
Общество

Изолированные в Риме россияне пожаловались на условия карантина

Граждане России, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в римском отеле, куда их поместили на карантин после обнаружения на судне заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 04:28
Биатлон

Скандал между Губерниевым и Резцовой набирает обороты

Анфиса Резцова – трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, заявила, что будет подавать иск в суд на Дмитрия Губерниева за его нелестные высказывания в адрес спортсменки.
ИА DixiNews // Новости Москвы 05:38
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом более 400 человек

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число людей с коронавирусом в России достигло 2777 человек.
1pnz.ru 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное