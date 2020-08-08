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RT на русском
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.В источнике
С чего всё началось
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило груз аммиачной селитры, взорвавшейся в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев рассказал РБК об условиях хранения груза и заявил, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие.
РБК07:02
Подробнее о событии
RT на русском

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

RT на русском09:27
Вести.Ru

Экс-капитан Rhosus заявил, что «был какой-то внешний детонатор»

Вести.Ru08:35
Lenta.ru

Российский капитан судна с селитрой в Бейруте назвал версии взрыва

Lenta.ru07:58
Московский Комсомолец

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она могла взорваться

Московский Комсомолец08:31
РИА Новости

Капитан судна с селитрой в Бейруте рассказал о версии взрыва

РИА Новости07:37
РЕН ТВ

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва

РЕН ТВ07:22
РБК

Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна назвал версии взрыва в порту

РБК07:02

Один человек погиб в ДТП с участием полицейского в Самарской области

Самарская полиция расследует обстоятельства аварии в Волжском районе с участием автомобиля под управлением полицейского, в результате которой один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Интерфакс00:56
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В Иркутской области действие масочного режима продлили до 28 августа

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, чиновники также подчеркнули, что гражданам в возрасте от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции в связи с опасностью инфицирования COVID-19.
RuNews24.ru07:38
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
13

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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