Армия и оружие
Lenta.ruРоссийский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море. Об этом заявил представитель Пятого флота ВМС США, сообщает CNN. Инцидент произошел 9 января в северной части акватории.
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Общество
Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы
Между Симферополем и Ереваном (Армения) со следующего года планируется запуск регулярных авиарейсов, рассказал 10 января глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
На Украине стали продавать консервы «Сепар луганский»
«Херой» АТО Александр Грамарчук, член партии «ПЕС», производит и продает консервы под названием «Сепар в сметане», «Сепар луганский», «Снегирь православный с мощами Кобзона» и другие.
Общество
Суд постановил снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Энергетика
«Сафмар» обеспечит поставки нефти в Белоруссию в полном объеме
Добыча нефти группой «Сафмар» объемом в 18 млн тонн позволит поставить нефть в Белоруссию в полном объеме, согласно графику Минэнерго РФ, сообщил представитель «Сафмара».
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины».
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Экономика
Мосбиржа отказалась считать прозрачной продажу акций «Газпрома» на $5 млрд
Московская биржа отказалась менять оценку доли акций «Газпрома» в свободном обращении после того, как компания в ноябре 2019 г. продала на Московской бирже второй за несколько месяцев квазиказначейский пакет акций в 3,59%, сообщает Forbes.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
Медведев призвал запретить некурительные смеси с никотином в ЕАЭС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Политика
Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
Премьер-министру Дмитрию Медведеву доложили итоги проверки безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке.
Происшествия
В Мексике ребенок открыл стрельбу в школе, есть жертвы
Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
Политика
Владимир Путин прибыл в Севастополь
Глава государства планирует обсудить военно-морской потенциал региона.
Экономика
Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции
В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».