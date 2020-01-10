Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море. Об этом заявил представитель Пятого флота ВМС США, сообщает CNN. Инцидент произошел 9 января в северной части акватории.
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СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского кораблей

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США сообщили об опасном сближении российского и американского кораблей

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Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем в Аравийском море

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