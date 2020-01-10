Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
Политика
США передали Киеву важные данные по авиакатастрофе в Иране
Сегодня Зеленский призвал международных партнёров предоставить данные и доказательства по авиакатастрофе украинского самолёта в Иране.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Политика
МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата
Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Политика
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Экономика
Компании РФ достигли рейтингового потолка
Достижение эмитентами РФ рейтингового потолка ведет к тому, что дальнейшее их повышение по стране может стать точечным, считает управляющий директор группы корпоративного финансирования Moody’s Виктория Майсурадзе.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Авто
Водители совершают пять ошибок при заправке
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.