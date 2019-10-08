Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Как стало известно, с пусковой платформы "Одиссей" уже демонтировали все американское и украинское оборудование. Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток. Однако для этого требуется получить соответствующее разрешение от Госдепа.
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с чего всё началось

Источники: проект «Морской старт» подготовили к перебазированию в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" подготовили к транспортировке из США в Россию, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.
РИА Новостивчера в 20:05

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СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию

РБК04:32

Космодром «Морской старт» готов к отплытию из США в Россию

Газета.Ru03:03

Источники: проект «Морской старт» подготовили к перебазированию в Россию

РИА Новостивчера в 20:05

СМИ: Плавучий космодром «Морской старт» готов переехать из США в Россию

Life.ruвчера в 22:53

Плавучий космодром «Морской старт» готов отправиться в Россию

Вести.Ruвчера в 21:51

«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Lenta.ruвчера в 20:56

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили для транспортировки из США в Россию

Эхо Москвы01:30
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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
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Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа

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Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic

Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
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Получен снимок «голубой кометы»

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Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
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В России появится новая возрастная маркировка

Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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