Пусковую платформу проекта "Морской старт" подготовили к транспортировке из США в Россию, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической промышленности и правительстве.

с чего всё началось

Как стало известно, с пусковой платформы "Одиссей" уже демонтировали все американское и украинское оборудование. Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток. Однако для этого требуется получить соответствующее разрешение от Госдепа.

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

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