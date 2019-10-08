Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Как стало известно, с пусковой платформы "Одиссей" уже демонтировали все американское и украинское оборудование. Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток. Однако для этого требуется получить соответствующее разрешение от Госдепа.
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с чего всё началось

Источники: проект «Морской старт» подготовили к перебазированию в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт", принадлежащего группе компаний S7, подготовили к транспортировке из США в Россию, сняв все иностранное оборудование, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической промышленности и в правительстве.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

С пусковой платформы «Одиссей» сняли украинское и американское оборудование

Вести.Финанс01:42

Источники: проект «Морской старт» подготовили к перебазированию в Россию

РИА Новостивчера в 20:05

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Газета.Ruвчера в 23:56

СМИ: Плавучий космодром «Морской старт» готов переехать из США в Россию

Life.ruвчера в 22:53

Плавучий космодром «Морской старт» готов отправиться в Россию

Вести.Ruвчера в 21:51

«Морской старт» собрались перенести из США в Россию

Lenta.ruвчера в 20:56

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили для транспортировки из США в Россию

Эхо Москвы01:30
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru вчера в 14:36
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Гаджеты

Samsung распродала все Galaxy Fold в России

The GEEK вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева после слухов об исчезновении вышла на связь

В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
Дни24 01:15
Происшествия

В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте

Урал-пресс-информ 00:59
Авто

Специалисты провели краш-тест кроссовера Renault Arkana

Тарантас Ньюс вчера в 04:40
Армия и оружие

В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»

СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Шоу-бизнес

Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Авто

Renault сменит главу российского офиса

Генеральным директором Renault Россия с 1 ноября 2019 года назначен Ян Птачек.
Автостат вчера в 03:08
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости вчера в 02:24
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
Экономика

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Происшествия

ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Происшествия

Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ

СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в овертайме

Мойка78 вчера в 15:33
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия

Россияне массово отравились в кафе

Деятельность кафе временно приостановлена. Уточняется, что это не первый случай массового отравления в этом кафе.
Lenta.ru 01:15
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru вчера в 04:05
Армия и оружие

Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

Турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
REGNUM вчера в 18:08
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
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