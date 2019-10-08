Пусковую платформу проекта "Морской старт", принадлежащего группе компаний S7, подготовили к транспортировке из США в Россию, сняв все иностранное оборудование, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

с чего всё началось

Как стало известно, с пусковой платформы "Одиссей" уже демонтировали все американское и украинское оборудование. Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток. Однако для этого требуется получить соответствующее разрешение от Госдепа.

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

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