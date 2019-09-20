Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
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Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавта Юрия Маленченко из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
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Космонавт из РФ не получил высокую должность из-за национальности жены

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СМИ: космонавту отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за жены-американки

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Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки

Газета.Ru20:21

Служба безопасности Роскосмоса не утвердила космонавта Юрия Маленченко в руководящей должности

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:33, Вашингтон
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