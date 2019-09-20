Служба безопасности Роскосмоса не утвердила в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавта Юрия Маленченко из-за жены-американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

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Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

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