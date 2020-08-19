Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.