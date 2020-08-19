Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО
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Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.В источнике
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Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС
Комсомольская правда07:13