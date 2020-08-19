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Газета.Ru
Газета.Ru

Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер, работающий на борту Международной космической станции, опубликовал на своей странице в Twitter видеозапись, на которой зафиксированы летающие в космосе неизвестные объекты. Кадры были сделаны, когда космонавт снимал полярное сияние над Антарктидой.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российский космонавт снял видео с группой неизвестных объектов

РБК08:54
РИА Новости

Российский космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе

РИА Новости07:27
Lenta.ru

Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Lenta.ru07:50
BFM.ru

Космонавт заснял с борта МКС группу НЛО

BFM.ru07:48
RT на русском

Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе

RT на русском08:34
Комсомольская правда

Космонавт показал видео с загадочными светящимися объектами, снятое с борта МКС

Комсомольская правда07:13
ТАСС

Космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

ТАСС06:57

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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