Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийский курсант задержал в метро женщину с ножом

Отмечается, что Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшей при нападении понадобилась помощь медиков.
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Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

RT на русскомвчера в 23:33

Курсант Московского университета МВД РФ задержал в метро вооруженную женщину

РИАМО00:55

Женщина ударила ножом пассажирку в метро. Ее задержал курсант вуза МВД

Телеканал 360°00:36

Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Известия00:05

Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро

РИА Новости02:12

Курсант полиции задержал вооруженную ножом женщину в московском метро

Вечерняя Москвавчера в 23:26

Курсант полиции задержал злоумышленницу, ранившую женщину в московском метро

ТАССвчера в 23:03
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Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Коммерсантъ 01:24
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Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Взгляд.ру 02:41
Авто

Haval расширяет дилерскую сеть в России

Тарантас Ньюс 01:42
Общество

В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире

Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире.
Газета.Ru 02:41
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
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Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Происшествия

На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского

На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского.
Lenta.ru 02:29
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Хоккей

Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
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Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
ТВК вчера в 09:22
Общество

В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы

Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 24 декабря в 23:24
Кино

Бондарчук представил фильм «Вторжение» на суд первых зрителей

Премьерный показ фильма «Вторжение» российского режиссера Федора Бондарчука прошел в Москве в киноцентре «Октябрь».
iReactor 24 декабря в 10:04
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

РБК 23 декабря в 12:54
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Политика

На должность первого зампреда областной думы выдвинули 5 депутатов

Регион 64 01:50
Общество

Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
РБК 00:26
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
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Как отметит 70-летний юбилей Михаил Боярский

Вести Подмосковья 02:27
Общество

Названо самое продаваемое в России импортное вино

По данным Роскачества, лидером по экспорту вина в Россию является Испания, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:23
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
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