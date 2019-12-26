Происшествия
Lenta.ruРоссийский курсант задержал в метро женщину с ножом
Отмечается, что Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее. Пострадавшей при нападении понадобилась помощь медиков.
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Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Крым
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Армия и оружие
Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Авто
Haval расширяет дилерскую сеть в России
Общество
В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире
Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского
На Украине задержали сотрудничавшего с Россией полицейского.
Общество
Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны
Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Культура
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Фигурное катание
В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию
Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение» на суд первых зрителей
Премьерный показ фильма «Вторжение» российского режиссера Федора Бондарчука прошел в Москве в киноцентре «Октябрь».
Наука
Ученые выявили пользу прерывистого голодания
Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
Кино
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Происшествия
Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком
Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Политика
Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Шоу-бизнес
Как отметит 70-летний юбилей Михаил Боярский
Общество
Названо самое продаваемое в России импортное вино
По данным Роскачества, лидером по экспорту вина в Россию является Испания, передает РИА "Новости".
Общество
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.