Пассажирский лайнер "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва.

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Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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