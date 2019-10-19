Происшествия
Lenta.ruРоссийский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пассажирский лайнер "Норд-авиа" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о рейсе Улан-Удэ - Москва.Интерфакс02:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 17 октября в 06:54
Футбол
Угадай, как сыграют «Зенит» и «Ростов»
В субботу, 19 октября, в центральном матче 13-го тура РПЛ «Зенит» принимает «Ростов».
Спорт-Экспресс 03:00
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Общество
Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста
Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru вчера в 13:12
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» намерена направить иски на $11 млрд «Газпрому» в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа, сообщает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Mockva.ru вчера в 11:42
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение телевизоров — Mi TV 5
iXBT.com вчера в 23:30
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Общество
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара
Российская газета вчера в 16:43
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:15
Авто
Роспатент показал детали «русского Прадо» от «УАЗа»
Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».
Автоновости дня 16 октября в 23:53
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье
Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск вчера в 09:42
Происшествия
Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Lenta.ru вчера в 10:53
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила свои первые мониторы
Актуальные Новости 17 октября в 07:35
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 17 октября в 04:19
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Футбол
Слуцкий пошутил над картонной копией Дзюбы
Главный тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, передает "Спорт на Куличках". футболист в инстаграме опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим бюстом из картона.
Газета.Ru вчера в 17:16
Футбол
В Мексике игроки «Веракрус» вышли на поле, но отказались играть против «Тигрес» и пропустили три мяча за 8 минут
Игроки вышли на поле, но не перемещались в течение нескольких минут.
Bobsoccer 01:27