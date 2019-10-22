Происшествия

ТАССТАССРоссийский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии. Об этом сообщило во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.
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Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS. Это оказалось ошибкой

Новая газета08:50

Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно

ТАСС07:49

Российское судно подало сигнал SOS в Норвегии случайно

Lenta.ru07:40

Росморречфлот объяснил SOS от российского ледокола у берегов Норвегии

РБК07:38

Сигнал бедствия с ледокола «Тор» у берегов Норвегии оказался ложным

РИА Новости07:32

«Просто так SOS подавать не будут»: Капитан ледокола «Россия» о «критической ситуации» русских моряков у берегов Норвегии

Царьград08:07

Росморречфлот сообщил, что ледокол из РФ у берегов Норвегии подал сигнал SOS случайно

Интерфакс07:44
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Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Авто

Hyundai представила новый Hyundai Creta

Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.
SpeedMe вчера в 11:11
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

РИА Новости 08:09
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

Если власти США не выполнят своих обещаний по выводу курдских формирований «Сил народной самообороны» с северо-востока Сирии, Турция готова возобновить военную операцию «Источник мира».
REGNUM 08:44
Технологии

Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку

Популярная механика 08:28
Кино

Роль злодея во «Властелине колец» исполнит звезда «Игры престолов»

iReactor 07:27
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Политика

Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Происшествия

Спецназ окружил более 50 Свидетелей Иеговы в Норильске

«От действий правоохранителей пострадали более 50 человек», — отметили Свидетели Иеговы.
Тайга.инфо 04:01
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Киберспорт

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Общество

Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Авто

Hummer возродят в виде электромобиля

Как сообщает "32cars.ru" General Motors собирается создать новое семейство электрических пикапов премиум-класса и внедорожников на своем предприятии в Детройте-Хамтрамке, начиная с конца 2021 года, скорее всего, возродив марку Hummer.
SpeedMe 19 октября в 14:34
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала

Privet-Rostov.ru 04:43
Происшествия

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Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 08:07
Космос

Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Общество

Император Японии Нарухито официально взошел на престол

Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
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Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
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Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

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Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
Волгоградская правда вчера в 05:50
Общество

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Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
Известия 01:25
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