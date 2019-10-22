Неназванный российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.

Происшествия Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Шоу-бизнес Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.

Футбол France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.

Культура Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса» Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.

Политика Экс-премьер Латвии заявил, что страна находится в «пятой точке» Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс раскритиковал в эфире передачи "Клуб национальных интересов" канала Riga24 политику властей страны.

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте окончил университет Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.

Армия и оружие Ушаков прокомментировал военную операцию Турции в Сирии 17 октября США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.

Политика Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Фигурное катание Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.

Общество Половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Экономика Сбербанк снизит ставку по ипотеке Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.

Происшествия На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Киберспорт 15 самых влиятельных лиц киберспорта. Рейтинг Forbes Forbes впервые представляет рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.

Происшествия Задержанная умерла в петербургском отделении полиции В одном из отделений полиции Санкт-Петербурга скончалась женщина, задержанная по подозрению в краже.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Футбол Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Кино Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Космос На Марсе нашли озеро, подобное земному Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.

Спорт В Париже представили логотип Олимпиады-2024 Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.

Происшествия В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку, сообщили СМИ В Москве мужчина оставил на скамейке шестимесячную девочку, завернутую в куртку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Щепкина.

Происшествия В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.