Происшествия
ТАССРоссийский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Неназванный российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии. Об этом сообщает во вторник Центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.
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Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Шоу-бизнес
Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети
Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Футбол
France Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Издание France Football опубликовало список номинантов на награду имени Льва Яшина, которую получит лучший вратарь 2019 года.
Спорт день за днем вчера в 20:32
Культура
Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»
Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:56
Политика
Экс-премьер Латвии заявил, что страна находится в «пятой точке»
Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс раскритиковал в эфире передачи "Клуб национальных интересов" канала Riga24 политику властей страны.
Life.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 12:03
Армия и оружие
Ушаков прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
17 октября США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 20 октября в 14:07
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Фигурное катание
Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания
Во время проката произвольной программы Анна Щербакова сделала каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что судьи дали ей рекордные 18,66 балла.
Inc-news.ru 05:15
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 09:00
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Киберспорт
15 самых влиятельных лиц киберспорта. Рейтинг Forbes
Forbes впервые представляет рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Forbes 04:24
Происшествия
Задержанная умерла в петербургском отделении полиции
В одном из отделений полиции Санкт-Петербурга скончалась женщина, задержанная по подозрению в краже.
Труд вчера в 09:39
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Происшествия
В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем
ТАСС вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия 20 октября в 22:08
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru вчера в 08:19
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 16:11
Спорт
В Париже представили логотип Олимпиады-2024
Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году представил официальный логотип соревнований.
РЕН ТВ вчера в 20:38
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку, сообщили СМИ
В Москве мужчина оставил на скамейке шестимесячную девочку, завернутую в куртку, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на улице Щепкина.
РИА Новости 06:29
Происшествия
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Гаджеты
Эксперты заявили, что iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Эксперты назвали причины популярности. По большей степени, iPhone 11 — это улучшенная и актуализированная версия iPhone Xr.
iReactor 04:01