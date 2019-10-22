Происшествия
Газета.RuСигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 10:47
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 18:45
Спорт
WADA не примет решение по данным Московской лаборатории на этой неделе
Как уточняет журналист немецкого телеканала ADR, перенесение сроков заседания связано с тем, что WADA намерено подробнее изучить ответы российской стороны по поводу сложившейся ситуации, которые оно получило 9 октября.
Газета.Ru 08:32
Политика
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:30
Космос
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 09:24
Здоровье
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
ТК Звезда 10:16
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 11:43
Общество
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Россия работает над возможностью поступления в высшие учебные заведения посредством интернета, для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости 11:04
Хоккей
Мюттюнен расторг контракт с «Йокеритом»
«Йокерит» и нападающий Матиас Мюттюнен расторгли контракт по соглашению сторон.
Матч ТВ 11:05
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК 10:49
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 10:19
Происшествия
В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены
В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
РИА Новости 10:15
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 12:54
Происшествия
Цыгане всем табором пригрозили искалеченной в ДТП россиянке связями
В Екатеринбурге 17-летний подросток из местной цыганской диаспоры сбил на машине россиянку, после чего ей стали угрожать всем табором.
Lenta.ru 08:30
Экономика
Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в заявлении Минсельхоза.
REGNUM 12:03
Здоровье
Работу нижегородских «Поездов здоровья» продлили на 2,5 месяца
Поезда формируются в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина.
REGNUM 11:49
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
RT на русском 11:57
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Авто
Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?
За рулем 09:01
Кино
Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Rostov gazeta вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23