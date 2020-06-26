Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
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Филологи прокомментировали ошибку в бюллетенях для голосования

РБК17:12

В институте Пушкина опровергли ошибку в бюллетене по Конституции

РЕН ТВ15:29

Институт русского языка РАН предупреждал об ошибке в бюллетене голосования по поправкам

Znak.com06:40

Кремль не считает принципиальной ошибку в бюллетене для голосования по Конституции

Коммерсантъ10:20

В Кремле пообещали изучить возможную ошибку в бюллетене для голосования по поправкам. На легитимность плебисцита это не повлияет

Фонтанка.Ру08:12

Институт русского языка имени Виноградова безуспешно пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене

Эхо Москвы08:32

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

РИА Новости12:50
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Общество

В Кузбассе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Правительство Кемеровской области объявило о снятии ряда ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, 26 июня сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 13:49
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
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Экономика

Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
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Политика

Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией

Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
REGNUM 20:29
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Общество

Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США

Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.
Росбалт вчера в 16:46
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
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Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News 16:16
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 05:06
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
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Общество

Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую

Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 11:54
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Общество

Единственная женщина-космонавт отправится на МКС в 2022 году

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса отправится на Международную космическую станцию в 2022 году.
Московский Комсомолец 19:26
Общество

Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда

Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
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Футбол

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

РИА Новости 12:59
Киберспорт

Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2

Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Общество

С 1 июля в России вводится запрет на праворульные автомобили

С 1 июля в России начинает действовать ограничение на ввоз праворульных иномарок.
Газета Кемерова 13:57
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
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Гаджеты

Появились характеристики нового смартфона Redmi 9A от Xiaomi

Речь идет о смартфоне Redmi 9A, выполненном в современном дизайне с использованием каплевидного выреза под фронтальную камеру с модулем на 5 Мп.
Astera 11:14
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Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
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Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
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Единоборства

Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC

Газета.Ru 19:42
Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
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Политика

Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику

Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ 16:34
Армия и оружие

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400

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Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты 08:13
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