с чего всё началось

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

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