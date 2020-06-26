Политика
Lenta.ruРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская.РБК10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар вчера в 11:24
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ 11:20
Фигурное катание
Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020
Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем 09:46
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Политика
Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили до 3 июля
Слушание по делу о крушении рейса MH17 на Украине были отложены до 3 июля. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс в пятницу, 26 июня.
Вечерняя Москва 12:29
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Здоровье
В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками
Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.
Взгляд.ру 14:58
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
Футбол
«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам «Оренбурга»
«Краснодар» поддержал заразившихся коронавирусом футболистов и сотрудников «Оренбурга».
Sports.ru 14:24
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК 10:43
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
RT на русском 12:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Наука
Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов
Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов.
UfaTime.ru 05:55
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем
RT на русском 14:27
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com 08:22
Технологии
Превью-версию Cyberpunk 2077 запускали в FullHD на RTX 2080 Ti
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на РС, PS4, Xbox One и Stadia, и позже – на PS5 и XSX.
Srnsk 02:24
Армия и оружие
Две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю
«Две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении территории Израиля», — сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
RT на русском 14:45
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
Здоровье
Ученые развеяли миф о вреде защитных масок
Популярный миф о негативном влиянии масок на здоровье развеяли американские ученые. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.
ФАН вчера в 11:37