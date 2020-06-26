Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».

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