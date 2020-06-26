Политика
Lenta.ruРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:47, Ашберн
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Общество
Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов.
Москва 24 17:36
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
РИА Новости 17:41
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Экономика
Минтруд предложил размер средней пенсии для неработающих пенсионеров
Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).
РБК 23 июня в 05:28
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета 10:51
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
Шоу-бизнес
Стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска
В суде прозвучало прозвище Илона Маска, которое ему дала актриса Эмбер Херд.
Gazeta.SPb 17:23
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Авто
России предлагают отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2030 году
России предложили отказаться от автомобильного топлива из нефтепродуктов к 2030 году.
ИА Красная Весна 10:36
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Трамп подписал указ о защите памятников в США
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
ТАСС 18:03
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Общество
На следующей неделе в Калининграде температура упадёт до +15
По данным "Фобоса" в Калининграде ожидается дождливая и прохладная погода.
Клопс 05:38
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в южной части Газы
Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.
РИА Новости 17:44
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился второй подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили второго возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 17:50
Общество
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 17:56
Технологии
Компания Microsoft показала новый дизайн меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft 365 анонсировала изображения дизайна для Windows 10.
iReactor 13:45
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15