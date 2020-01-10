Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийский мальчик оплатил проезд блогерше и стал миллионером

В городе Камень-на-Оби Алтайского края мальчик оплатил проезд блогерше Наталье Мишиной и получил 1,5 миллиона рублей. Мишина рассказала об этом на своей странице в Instagram. Блогерша написала, что ехала с сыном в автобусе, когда тот начал капризничать.
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