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Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

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Политика Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

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