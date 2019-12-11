Экономика
Lenta.ruРоссийский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
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Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Армия и оружие
В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
Семак не считает катастрофой результат «Зенита» в Лиге Чемпионов
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании матча в Лиссабоне против местной «Бенфики» заявил, что не считает катастрофой результат своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Здоровье
Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду
В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Политика
Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию
Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Кино
Объявлены номинации на «Золотой глобус»
Единоборства
Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне
Футбол
Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован
10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Происшествия
Генпрокурор проявил себя генадвокатом
В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Политика
СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко
Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.