Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
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РЖД в 2019 году получат половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба

Мой Брянск03:35

РБК: РЖД в 2019 году получат из ФНБ лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба

ТАСС02:23

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

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Коммерсантъ02:29

Финансирование БАМа и Транссиба в 2019 году сократится вдвое

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Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

РБК01:16

Правительство сократит вдвое финансирование модернизации БАМа и Транссиба в 2019 году

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Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

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На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

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В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

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В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Семак не считает катастрофой результат «Зенита» в Лиге Чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак по окончании матча в Лиссабоне против местной «Бенфики» заявил, что не считает катастрофой результат своей команды в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Свободная Пресса 00:00
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На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv 01:32
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
Здоровье

Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Регион 64 03:10
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который вносит изменения в закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, следует из карточки законопроекта на сайте украинского парламента.
Ведомости вчера в 19:38
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Известия 04:07
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Политика

Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Гаджеты

Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 01:09
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Кино

Объявлены номинации на «Золотой глобус»

Ридус 09 декабря в 09:05
Единоборства

Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне

Allboxing.ru 09 декабря в 10:16
Футбол

Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

10 декабря состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором обсуждались итоги первой части сезона.
Metaratings вчера в 14:27
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Генпрокурор проявил себя генадвокатом

В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Коммерсантъ вчера в 17:42
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СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
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СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
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На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
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СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

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