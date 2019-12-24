Общество
Суть событийРоссийский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
Российский спутник "Метеор-М" перешёл в неуправляемый полёт из-за внешнего воздействия. В Роскосмосе считают, что космический аппарат мог столкнуться с микрометеоритом. Это случилось ещё 18 декабря, но известно об этом стало только сейчас.
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Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Кино
«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде
Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 23-м голом в нынешнем сезоне.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Армия и оружие
Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Единоборства
Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия
За прошедшее десятилетие Флойд Мейвезер заработал 945 миллионов долларов.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Наука
Наночастицы приблизят управляемый термоядерный синтез
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Экономика
В январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии
С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Происшествия
Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией
По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Верховный суд разъяснил, что считать моментом передачи взятки
Как разъяснил Верховный суд, взяткой могут быть не только деньги, ценные бумаги или дорогие подарки, но и куда более скромная выгода: обещание отремонтировать квартиру, сделать скидку на туристическую путёвку, а также дать кредит по сниженной ставке и даже предоставить машину во временное пользование.
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Шоу-бизнес
Красивые, счастливые, влюбленные: Паулина Андреева и Федор Бондарчук вышли в свет вместе
На премьеру фантастического фильма «Вторжение», которая состоялась в понедельник, 23 декабря, в кинотеатре «Октябрь», влюбленные пришли вместе и выглядели весьма эффектно, одевшись в тон.
Шоу-бизнес
Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами
Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Авто
Новый год может стать для российского авторынка кризисным
Российский авторынок после кризиса 2015 — 2017 годов постепенно восстанавливался. Уровень продаж, хоть и медленно, но рос.