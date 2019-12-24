Общество

Суть событийСуть событийРоссийский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом

Российский спутник "Метеор-М" перешёл в неуправляемый полёт из-за внешнего воздействия. В Роскосмосе считают, что космический аппарат мог столкнуться с микрометеоритом. Это случилось ещё 18 декабря, но известно об этом стало только сейчас.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Российский спутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с метеоритом

Газета.Ru02:07

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известиявчера в 23:54

Российский метеоспутник столкнулся с микрометеоритом

РБК00:42

Микрометеорит попал в российский спутник «Метеор-М»

Телеканал 360°00:43

«Роскосмос» сообщил об аварии на спутнике «Метеор-М»

RT на русскомвчера в 23:53

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

РИА Новостивчера в 23:48

В спутник «Метеор-М» попал микрометеорит

ТАССвчера в 23:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Lenta.ru 06:42
Финансы

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
REGNUM 06:24
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.
РИА Новости 07:38
Общество

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

РИАМО вчера в 08:17
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 22 декабря в 08:42
Футбол

Гогуа предстал в образе Снегурочки в новогоднем ролике ЦСКА

Soccer.ru 07:28
Хоккей

Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 23-м голом в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 22:24
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
RT на русском 06:13
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Общество

Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Газета.Ru 05:21
Армия и оружие

Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы

НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Известия 07:18
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты 01:08
Происшествия

Фигурант «московского дела» Суровцев получил 2,5 года колонии

Коммерсантъ 08:04
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс 01:36
Единоборства

Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия

За прошедшее десятилетие Флойд Мейвезер заработал 945 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 06:27
Политика

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
BFM.ru 07:12
Наука

Наночастицы приблизят управляемый термоядерный синтез

Индикатор 01:55
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Экономика

В январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Боровичские Ведомости 00:28
Происшествия

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).
Интерфакс 07:47
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

Верховный суд разъяснил, что считать моментом передачи взятки

Как разъяснил Верховный суд, взяткой могут быть не только деньги, ценные бумаги или дорогие подарки, но и куда более скромная выгода: обещание отремонтировать квартиру, сделать скидку на туристическую путёвку, а также дать кредит по сниженной ставке и даже предоставить машину во временное пользование.
Московский Комсомолец 03:03
Происшествия

Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов

Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:15
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес

Красивые, счастливые, влюбленные: Паулина Андреева и Федор Бондарчук вышли в свет вместе

На премьеру фантастического фильма «Вторжение», которая состоялась в понедельник, 23 декабря, в кинотеатре «Октябрь», влюбленные пришли вместе и выглядели весьма эффектно, одевшись в тон.
Passion.ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости 02:00
Технологии

Xbox Series X получит преимущество над PlayStation 5

The GEEK 03:05
Авто

Новый год может стать для российского авторынка кризисным

Российский авторынок после кризиса 2015 — 2017 годов постепенно восстанавливался. Уровень продаж, хоть и медленно, но рос.
Юга.ру 22 декабря в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное