Общество
Российская газетаРоссийский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российский миллиардер Игорь Рыбаков устроил денежный дождь на форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге в пятницу, а позже объяснил свой поступок. Всего "с неба" на участников форума упало 20 тысяч долларов, подписанных бизнесменом.
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Российский миллиардер рассказал, зачем осыпал толпу на форуме «Синергия» 20 тысячами долларов
Петербургский дневник11:59
Российский миллиардер объяснил, зачем он бросил в толпу 20 тысяч долларов
Телеканал Санкт-Петербург11:17
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