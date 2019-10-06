Российский миллиардер Игорь Рыбаков устроил денежный дождь на форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге в пятницу, а позже объяснил свой поступок. Всего "с неба" на участников форума упало 20 тысяч долларов, подписанных бизнесменом.

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

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