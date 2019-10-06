Общество
Российская газетаРоссийский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российский миллиардер Игорь Рыбаков устроил денежный дождь на форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге в пятницу, а позже объяснил свой поступок. Всего "с неба" на участников форума упало 20 тысяч долларов, подписанных бизнесменом.
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Российский миллиардер рассказал, зачем осыпал толпу на форуме «Синергия» 20 тысячами долларов
Петербургский дневник11:59
Российский миллиардер объяснил, зачем он бросил в толпу 20 тысяч долларов
Телеканал Санкт-Петербург11:17
На форуме «Синергия» в Петербурге миллиардер Рыбаков «пульнул» в зал 20 тысяч долларов
78.ru04 октября в 14:44
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Краснодар — Спартак 2:1
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ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
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Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
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В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
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Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
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В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
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REGNUM 08:56
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова
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Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
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