Компания «Абсолют», принадлежащая российскому миллиардеру Александру Светакову, построила семь жилых комплексов на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Общую стоимость возведенных квартир оценили почти в миллиард долларов — 900 миллионов долларов (68,7 миллиарда рублей).

С чего всё началось Миллиардер Светаков продал квартир на Манхэттене на $900 млн К реализации проектов Forum Absolute привлекает американских застройщиков и партнеров. «Большую часть денег я хотел бы потратить при жизни»: почему миллиардер Светаков решил оставить детям «минимум» Все проекты расположены в центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Forbes 28 января в 07:00