Российский миллиардер построил квартир в Нью-Йорке почти на миллиард долларов
Компания «Абсолют», принадлежащая российскому миллиардеру Александру Светакову, построила семь жилых комплексов на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Общую стоимость возведенных квартир оценили почти в миллиард долларов — 900 миллионов долларов (68,7 миллиарда рублей).В источнике
С чего всё началось
Миллиардер Светаков продал квартир на Манхэттене на $900 млн
К реализации проектов Forum Absolute привлекает американских застройщиков и партнеров. «Большую часть денег я хотел бы потратить при жизни»: почему миллиардер Светаков решил оставить детям «минимум» Все проекты расположены в центре Нью-Йорка, на Манхэттене.
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