Централизованные системы, примером которых является Китай, легче справляются с неожиданными масштабными кризисами по сравнению с системами децентрализованными.

с чего всё началось

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.

Происшествия В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Общество В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Экономика В России зафиксирован ажиотажный спрос на жилье Коронавирус и падение курса рубля создали на российском рынке ситуацию ажиотажного спроса на вторичное жилье, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".

Авто Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4 Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.

Экономика Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.

Здоровье В Китае перестали умирать от коронавируса Напомним, власти КНР еще во второй половине марта отчитались о последовательном снижении числа зараженных коронавирусом и выздоровлении более чем 90% от переболевших COVID-19, а первые позитивные новости стали поступать из этой страны еще раньше, когда в китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки COVID-19 - перестали регистрировать новые случаи заражения.

Происшествия Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Общество Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.

Общество Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.