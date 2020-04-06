Коронавирус
ВедомостиТроценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
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с чего всё началось
Централизованные системы, примером которых является Китай, легче справляются с неожиданными масштабными кризисами по сравнению с системами децентрализованными.РБКвчера в 07:13
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Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Общество
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
Экономика
В России зафиксирован ажиотажный спрос на жилье
Коронавирус и падение курса рубля создали на российском рынке ситуацию ажиотажного спроса на вторичное жилье, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Экономика
Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии
Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Гаджеты
Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов
Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
Здоровье
В Китае перестали умирать от коронавируса
Напомним, власти КНР еще во второй половине марта отчитались о последовательном снижении числа зараженных коронавирусом и выздоровлении более чем 90% от переболевших COVID-19, а первые позитивные новости стали поступать из этой страны еще раньше, когда в китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки COVID-19 - перестали регистрировать новые случаи заражения.
Экономика
Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы
Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
Происшествия
В Саратовской области подтверждены 5 новых заражений коронавирусом
В Саратовской области выявлены пять новых случаев заражения людей коронавирусом.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Здоровье
В Пермском крае официально подтверждено 11 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки зафиксировано 11 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральный оперштабе.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Фигурное катание
Медведева отреагировала на обвинения в желании сменить гражданство
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.