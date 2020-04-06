Коронавирус

ВедомостиВедомостиТроценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
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Посткризисное управление: как пандемия изменит мир, государство и бизнес

Централизованные системы, примером которых является Китай, легче справляются с неожиданными масштабными кризисами по сравнению с системами децентрализованными.
РБКвчера в 07:13

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Российский миллиардер предложил отменить подоходный налог для бедных

Мой Брянсквчера в 13:09

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Ведомостивчера в 10:41

Российский миллиардер предложил освободить бедных от подоходного налога

URA.Ruвчера в 12:43

Миллиардер Троценко предложил отменить подоходный налог для бедных

Компаниявчера в 12:17

Миллиардер Троценко предложил обнулить подоходный налог для бедных

Forbesвчера в 11:32

«Мёртвая петля» или спасение: Богатые сами просят обнулить подоходный налог для бедных

Царьградвчера в 13:01

Российский миллиардер предложил обнулить подоходный налог для бедных

РБКвчера в 09:57
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Общество

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:31
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Здоровье

Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса

По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Live24 вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
РБК 04:14
Экономика

В России зафиксирован ажиотажный спрос на жилье

Коронавирус и падение курса рубля создали на российском рынке ситуацию ажиотажного спроса на вторичное жилье, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса "Авито Недвижимость".
РИА Новости вчера в 05:28
Авто

Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant

Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Тарантас Ньюс вчера в 00:30
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Экономика

Forbes подсчитал потери Трампа за месяц из-за пандемии

Бизнес президента США Дональда Трампа потерял $1 млрд из-за карантинных мер и падения активности в главных для него секторах экономики, сообщили во вторник, 7 апреля, эксперты журнала Forbes.
Известия 03:19
Гаджеты

Специалисты Роскачества обновили рейтинг самых безопасных смартфонов

Специалисты Роскачества изучили новые смартфоны и обновили список самых безопасных моделей.
NewInform 03:17
Здоровье

В Китае перестали умирать от коронавируса

Напомним, власти КНР еще во второй половине марта отчитались о последовательном снижении числа зараженных коронавирусом и выздоровлении более чем 90% от переболевших COVID-19, а первые позитивные новости стали поступать из этой страны еще раньше, когда в китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки COVID-19 - перестали регистрировать новые случаи заражения.
Ридус 00:31
Экономика

Со сдачей РСВ за 1 квартал возникли проблемы

Кто-то из бухгалтеров ждет переноса срока отчетности (по разным причинам), а кто-то уже начинает её сдавать.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:44
Единоборства

Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Происшествия

В Саратовской области подтверждены 5 новых заражений коронавирусом

В Саратовской области выявлены пять новых случаев заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 04:25
Происшествия

В Канске две девушки подожгли чужую дачу ради хайпа в соцсетях

РИА Новости 02:02
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Здоровье

В Пермском крае официально подтверждено 11 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за сутки зафиксировано 11 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральный оперштабе.
Город342 03:51
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян

Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
REGNUM 03:38
Фигурное катание

Медведева отреагировала на обвинения в желании сменить гражданство

Нева Спорт вчера в 10:15
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
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