Общество

Дни.руДни.руРоссийский миллиардер скончался после ДТП в Лондоне

Владелец группы компаний "Магнат" Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне на 50-м году жизни. Российский бизнесмен находился в коме около недели после того, как его сбила машина. По неподтвержденной информации, предприниматель умер 30 ноября, не приходя в сознание.
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Самого знаменитого волгоградского болельщика насмерть сбила машина в Англии

Высота 10201:03

«Сбила машина, неделю пролежал в коме»: в Англии скончался магнат-миллиардер Дмитрий Обретецкий

V1.ru03:13

В Англии машина насмерть сбила самого богатого волгоградского бизнесмена

НовостиВолгограда.ру01:53

Самый богатый волгоградский бизнесмен погиб в Англии

Волгоградская правда01:31

Один из богатейших бизнесменов Волгограда погиб в Англии

КП - Волгоград07:08

В Англии погиб самый богатый бизнесмен Волгограда Дмитрий Обретецкий

Волгоград Онлайнвчера в 23:46

В Англии погиб самый богатый бизнесмен Волгограда

Блокнот Волгоградвчера в 22:25
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Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

RT на русском 17:58
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
Интерфакс 07:13
Футбол

«Тоттенхэм» с Моуринью потерпел первое поражение в матче с «МЮ»

РБК 18:19
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
REGNUM 18:33
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 12:09
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Футбол

Фаната «Спартака» отлучили от посещения матчей за оскорбления Дзюбы

Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».
Журналистская правда 10:02
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 02 декабря в 03:47
Финансы

Курс доллара: давление на рубль усилится

Рубль завершил прошлую неделю на нисходящем тренде, подешевев к основным резервным мировым валютам.
Expert.ru 01 декабря в 23:40
Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие

Пентагон оценил важность прямого диалога министров обороны РФ и США

Американский министр обороны Марк Эспер считает важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств США и РФ.
Российская газета 18:13
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователя при регистрации

Нововведение позволит Instagram рекомендовать новым молодым пользователям подходящие параметры конфиденциальности.
Радио Комсомольская правда 15:45
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Sportbox.RU 03:44
Кино

Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»

Российская газета 12:15
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Саминвестор 07:12
Политика

Сенат Чехии объявил 21 августа днём памяти подавления «Пражской весны»

Новый закон призван закрепить в официальном чешском календаре дату памяти событий так называемой «Пражской весны», когда 21 августа 1968 года в Чехословакию с целью недопущения вырывания страны из социалистического блока были введены войска государств — членов Варшавского договора: СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии.
REGNUM 18:10
Футбол

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Pravda.Ru 10:16
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Футбол

Президент УЕФА раскритиковал нынешний вариант применения VAR

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил о необходимости дать судьям на поле право окончательного решения в моментах, когда применяется система VAR.
Sportbox.RU 18:08
Главное