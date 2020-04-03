Экономика
Lenta.ruРоссийский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Апрельские каникулы в России с сохранением заработной платы приведут к тому, что средний, малый и микробизнес умрут, так как у них нет средств на такой отдых. Об этом в комментарии на своем YouTube-канале рассказал российский миллиардер Игорь Рыбаков.
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Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами длиной в 200 млн световых лет
Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами протяженностью в 200 млн световых лет. Астрономы измерили его скорость с помощью спектрографа.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейк, связанный с информацией о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Финансы
ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей
На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд.
Футбол
Смолов: «Хотел бы остаться в Испании»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов признался, что хотел бы и дальше выступать в чемпионате Испании.
Политика
Путин поручил установить особый порядок передвижения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Экономика
Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля
Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
Губернатор посетил будущий базовый стационар по коронавирусу
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля
Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Футбол
Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему
Никто пока точно не знает, насколько затянется эпидемия коронавируса и как долго продлится тотальный карантин, в каких странах пик уже пройден, а каким ещё только предстоит с ним столкнуться, произойдёт ли вторая вспышка смертельно опасной болезни или человечеству удастся справиться с ней с первой попытки.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян умилила подписчиков фото с младшей дочерью и мужем
Лица старших детей журналистка скрывает. «Карантинный папа», - лаконично подписала публикацию Маргарита Симоньян.
Гаджеты
Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 может получить процессор Kirin, что является полной неожиданностью.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом превысило 1 тыс. человек
Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 1072.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Ранее стало известно о переносе премьер и приостановке съемок большинства голливудских фильмов из-за пандемии коронавируса.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.