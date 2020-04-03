Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Апрельские каникулы в России с сохранением заработной платы приведут к тому, что средний, малый и микробизнес умрут, так как у них нет средств на такой отдых. Об этом в комментарии на своем YouTube-канале рассказал российский миллиардер Игорь Рыбаков.
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Миллиардер предрёк среднему и малому бизнесу исчезновение из-за карантина

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Уральский миллиардер из списка Forbes сравнил самоизолированных с уволенными

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Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Lenta.ru13:51
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
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В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

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Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

В жизни бизнесвумен грядут большие перемены. После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми.
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
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Футбол

Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему

Никто пока точно не знает, насколько затянется эпидемия коронавируса и как долго продлится тотальный карантин, в каких странах пик уже пройден, а каким ещё только предстоит с ним столкнуться, произойдёт ли вторая вспышка смертельно опасной болезни или человечеству удастся справиться с ней с первой попытки.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
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Маргарита Симоньян умилила подписчиков фото с младшей дочерью и мужем

Лица старших детей журналистка скрывает. «Карантинный папа», - лаконично подписала публикацию Маргарита Симоньян.
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Samsung Galaxy S21 могут оснастить процессором Kirin

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 может получить процессор Kirin, что является полной неожиданностью.
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
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На Украине число зараженных коронавирусом превысило 1 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 1072.
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
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