Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

По мнению миллиардера, уже в следующем году все поймут, что нынешний уровень налогов невозможно поддерживать, поэтому с ним надо что-то делать. И чем раньше на это обратят внимание, уверен он, тем лучше.
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Араз Агаларов
В следующем году все поймут, что-то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать.
— Араз Агаларов, российский предпринимательURA.Ru вчера в 22:43

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Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

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Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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