Экономика
Lenta.ruРоссийский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
По мнению миллиардера, уже в следующем году все поймут, что нынешний уровень налогов невозможно поддерживать, поэтому с ним надо что-то делать. И чем раньше на это обратят внимание, уверен он, тем лучше.
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В следующем году все поймут, что-то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать.
— Араз Агаларов, российский предпринимательURA.Ru вчера в 22:43
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