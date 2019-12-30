В следующем году все поймут, что-то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать.

По мнению миллиардера, уже в следующем году все поймут, что нынешний уровень налогов невозможно поддерживать, поэтому с ним надо что-то делать. И чем раньше на это обратят внимание, уверен он, тем лучше.

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